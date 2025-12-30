Visite guidée du Parc de la Louvière, Parc de la Louvière, Montluçon
Visite guidée du Parc de la Louvière, Parc de la Louvière, Montluçon samedi 6 juin 2026.
Visite guidée du Parc de la Louvière Samedi 6 juin, 11h00 Parc de la Louvière Allier
Départ avec 2 personnes minimum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Servant d’écrin à la Villa Louvière dans l’inspiration du Petit Trianon de Versailles, ce parc est un joli compromis entre jardin à la française et parc à l’anglaise.
Il abrite une grande variété d’essences végétales, mais aussi de très nombreux éléments de décoration (fontaine Wallace, sculptures, bassin) et même une volière !
Rendez-vous devant l’entrée principale du parc.
Parc de la Louvière Avenue du Cimetière de l’Est 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0470051144 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montlucon-tourisme.fr »}]
Servant d’écrin à la Villa Louvière dans l’inspiration du Petit Trianon de Versailles, ce parc est un joli compromis entre jardin à la française et parc à l’anglaise.
©Montluçon Tourisme
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