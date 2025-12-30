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Visite guidée du Parc de la Louvière, Parc de la Louvière, Montluçon

Visite guidée du Parc de la Louvière, Parc de la Louvière, Montluçon

Visite guidée du Parc de la Louvière, Parc de la Louvière, Montluçon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc de la Louvière

Adresse : Avenue du Cimetière de l'Est 03100 Montluçon

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Départ avec 2 personnes minimum

Visite guidée du Parc de la Louvière Samedi 6 juin, 11h00 Parc de la Louvière Allier

Départ avec 2 personnes minimum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Servant d’écrin à la Villa Louvière dans l’inspiration du Petit Trianon de Versailles, ce parc est un joli compromis entre jardin à la française et parc à l’anglaise.
Il abrite une grande variété d’essences végétales, mais aussi de très nombreux éléments de décoration (fontaine Wallace, sculptures, bassin) et même une volière !
Rendez-vous devant l’entrée principale du parc.

Parc de la Louvière Avenue du Cimetière de l’Est 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0470051144 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montlucon-tourisme.fr »}]
Servant d’écrin à la Villa Louvière dans l’inspiration du Petit Trianon de Versailles, ce parc est un joli compromis entre jardin à la française et parc à l’anglaise.

©Montluçon Tourisme

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