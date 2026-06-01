Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison Espace Boris Vian Montluçon
Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison Espace Boris Vian Montluçon samedi 27 juin 2026.
Montluçon
Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Découverte des robots Edison et de leurs possibilités, premier pas vers la programmation informatique.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovering Edison robots and their capabilities—the first step toward computer programming.
L’événement Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Braderie et tombola de la fête de la musique par l’association ActiSolidaire Association Actisolidaire Montluçon 20 juin 2026
- Championnat de France Canin Parc des Expositions Montluçon 20 juin 2026
- Exposition de l’atelier municipal d’arts plastiques Espace Boris Vian Montluçon 20 juin 2026
- Visite guidée Il était une fois Montluçon 1939-1945 Office de Tourisme Montluçon 20 juin 2026
- Concert-Chorale des Converchansons La Ferme des Îlets Montluçon 20 juin 2026