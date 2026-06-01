Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison Espace Boris Vian Montluçon

Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison Espace Boris Vian Montluçon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Espace Boris Vian

Adresse : 27 rue des Faucheroux

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Montluçon

Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Découverte des robots Edison et de leurs possibilités, premier pas vers la programmation informatique.
  .

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovering Edison robots and their capabilities—the first step toward computer programming.

L’événement Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Montluçon (Allier)