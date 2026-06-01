Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison Espace Boris Vian Montluçon samedi 27 juin 2026.

Montluçon

Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Découverte des robots Edison et de leurs possibilités, premier pas vers la programmation informatique.

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

Discovering Edison robots and their capabilities—the first step toward computer programming.

L’événement Le Fablab Chez Albert On joue avec les robots Edison Montluçon a été mis à jour le 2026-06-16 par Montluçon Tourisme