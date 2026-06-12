Braderie et tombola de la fête de la musique par l’association ActiSolidaire Association Actisolidaire Montluçon samedi 20 juin 2026.

Montluçon

Braderie et tombola de la fête de la musique par l’association ActiSolidaire

Association Actisolidaire 6 rue du domaine Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Vente aux poids à 2€ les 5 kg et 50% sur les meubles. Grande tombola où tous les tickets sont gagnants, avec comme gros lots un baby foot ou une TV ! Vente de glace italiennes.

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Association Actisolidaire 6 rue du domaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 25 93 93

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English :

Sale by weight at 2? per 5 kg and 50% off furniture. Large tombola where all tickets are winners, with the main prizes being a table soccer or a TV! Sale of Italian ice cream.

L’événement Braderie et tombola de la fête de la musique par l’association ActiSolidaire Montluçon a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme