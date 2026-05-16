Show dance 8 CS 81144 Montluçon

Montluçon

Show dance 8

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

ACC Crew vous embarque pour une soirée placée sous le signe de la passion, de l’énergie et du partage.

Préparez-vous à découvrir un univers où les styles se mélangent, les émotions s’enchaînent et où chaque chorégraphie raconte une histoire.

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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 40 27 73 acccrew.montlucon@gmail.com

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English :

ACC Crew embarks on an evening of passion, energy and sharing.

Get ready to discover a universe where styles blend, emotions flow and each choreography tells a story.

L’événement Show dance 8 Montluçon a été mis à jour le 2026-05-16 par Montluçon Tourisme