Show dance 8 CS 81144 Montluçon
Show dance 8 CS 81144 Montluçon vendredi 12 juin 2026.
Montluçon
Show dance 8
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
ACC Crew vous embarque pour une soirée placée sous le signe de la passion, de l’énergie et du partage.
Préparez-vous à découvrir un univers où les styles se mélangent, les émotions s’enchaînent et où chaque chorégraphie raconte une histoire.
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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 40 27 73 acccrew.montlucon@gmail.com
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English :
ACC Crew embarks on an evening of passion, energy and sharing.
Get ready to discover a universe where styles blend, emotions flow and each choreography tells a story.
L’événement Show dance 8 Montluçon a été mis à jour le 2026-05-16 par Montluçon Tourisme
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