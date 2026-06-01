Conférence, Château des Ducs de Bourbon, Montluçon

Conférence Vendredi 12 juin, 17h30 Château des Ducs de Bourbon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:30:00+02:00 – 2026-06-12T18:30:00+02:00

Le vendredi 12 juin à 17h30, une conférence d’Olivier Troubat sur l’histoire de l’eau à Montluçon se tiendra au Château des ducs de Bourbon, dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie ; entrée gratuite.

Comment s’alimentait-on en eau dans la ville médiévale de Montluçon, entre puits privés et publics, fontaines, porteurs d’eau ? Que savait-on de la potabilité de l’eau et comment s’assurait-on de sa potabilité ?

Olivier Troubat, historien et spécialiste des fouilles archéologiques subaquatiques, est président du Cercle d’archéologie de Montluçon.

Conférence proposée par le service Patrimoine de Montluçon Communauté, en partenariat avec le Château des ducs de Bourbon.

Château des Ducs de Bourbon Rue du Château, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Cité médiévale Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 04 26 84 https://cdb.montlucon.fr/ Édifié au fil des siècles et achevé au XVe siècle par Louis II de Bourbon et ses fils, le Château des ducs de Bourbon domine Montluçon comme un symbole de son histoire. Sa silhouette, familière aux habitants, raconte pourtant une destinée mouvementée : logement privé, tribunal, salle de spectacle, café ou même caserne militaire, l’édifice a connu bien des usages avant de devenir un lieu patrimonial à part entière. Vous trouverez des parkings : place Pierre Petit, place de la Comédie, avenue Marx Dormoy, parking Saint-Pierre et parking de la Gironde.

En bus avec le réseau Maelis :

L’arrêt Château est desservi par la ligne D et DIM (dimanche et jours fériés)

L’arrêt Marx Dormoy se situe devant la place Piquand. Il est desservi par toutes les lignes : A, B, C, D, E, F, G, H, DIM et transport à la demande.

Accès à pied par la rue de Château.

Le vendredi 12 juin à 17h30, une conférence d’Olivier Troubat sur l’histoire de l’eau à Montluçon se tiendra au Château des ducs de Bourbon, dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie ; …

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