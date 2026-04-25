Festival Paillettes à la Maison Concert SMILING FACES LA MAISON LILANANDA Montluçon
Festival Paillettes à la Maison Concert SMILING FACES LA MAISON LILANANDA Montluçon vendredi 12 juin 2026.
Montluçon
Festival Paillettes à la Maison Concert SMILING FACES
LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Entre folk, groove et bonne humeur, de Johnny Cash et J. J. Cale à Snoopy, le groupe enchaîne compos et reprises avec une seule idée en tête vous faire bouger.
Sortez les chaussures de danse !
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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com
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English :
Folk, groove and good humor, from Johnny Cash and J. J. Cale to Snoopy, the band plays a series of songs and covers with a single aim in mind: to get you moving.
Get out your dancing shoes!
L’événement Festival Paillettes à la Maison Concert SMILING FACES Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme
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