Festival Paillettes à la Maison Concert SMILING FACES LA MAISON LILANANDA Montluçon

Montluçon

Festival Paillettes à la Maison Concert SMILING FACES

LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Entre folk, groove et bonne humeur, de Johnny Cash et J. J. Cale à Snoopy, le groupe enchaîne compos et reprises avec une seule idée en tête vous faire bouger.

Sortez les chaussures de danse !

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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com

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English :

Folk, groove and good humor, from Johnny Cash and J. J. Cale to Snoopy, the band plays a series of songs and covers with a single aim in mind: to get you moving.

Get out your dancing shoes!

L’événement Festival Paillettes à la Maison Concert SMILING FACES Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme