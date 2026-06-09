Conférence L’eau à Montluçon Rue du Château Montluçon vendredi 12 juin 2026.

Montluçon

Conférence L’eau à Montluçon

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Conférence d’Olivier Troubat sur l’histoire de l’eau à Montluçon, dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie.

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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 11 contact@cdb.montlucon.fr

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English :

Lecture by Olivier Troubat on the history of water in Montluçon, as part of the Journées nationales de l?archéologie.

L’événement Conférence L’eau à Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-06-05 par Montluçon Tourisme