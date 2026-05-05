Concert Summer Kloppers 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon
Concert Summer Kloppers 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon vendredi 12 juin 2026.
Montluçon
Concert Summer Kloppers
8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Une soirée musicale vibrante avec le Jazz Club et Summer Kloppers, organisée par RESF, en partenariat avec la MJC et le 109. Venez profiter d’un moment festif et solidaire l’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à RESF.
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8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 46 76 41
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English :
A vibrant musical evening with the Jazz Club and Summer Kloppers, organized by RESF, in partnership with the MJC and 109. Come and enjoy a festive evening of solidarity, with all proceeds going to RESF.
L’événement Concert Summer Kloppers Montluçon a été mis à jour le 2026-04-28 par Montluçon Tourisme
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