Pestacle des Bambins Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Pestacle des Bambins Médiathèque de Fontbouillant Montluçon samedi 13 juin 2026.
Pestacle des Bambins
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rien de mieux qu’un spectacle pour partager les rires, les surprises ou les applaudissements de son enfant !
0-2 ans. Sur inscription.
.
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
There’s nothing like a show to share the laughter, surprises and applause of your child!
0-2 years. Registration required.
L’événement Pestacle des Bambins Montluçon a été mis à jour le 2026-03-03 par Montluçon Tourisme