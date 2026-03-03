Pestacle des Bambins Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

Pestacle des Bambins

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Début : 2026-06-13 16:30:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Rien de mieux qu’un spectacle pour partager les rires, les surprises ou les applaudissements de son enfant !

0-2 ans. Sur inscription.

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

English :

There’s nothing like a show to share the laughter, surprises and applause of your child!

0-2 years. Registration required.

