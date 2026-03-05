Visite guidée Il était une fois Montluçon 39-45 Office de Tourisme Montluçon

Visite guidée Il était une fois Montluçon 39-45

Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-06-20 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-15

Découvrez le contexte et l’histoire de la ville à travers cette visite guidée qui vous mènera sur les traces de la Résistance locale. Sur réservation. Départ de la visite avec 4 personnes minimum.

Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

Discover the background and history of the town on this guided tour, which takes you on a journey through the history of the local Resistance. Reservations required. Tours depart with a minimum of 4 people.

