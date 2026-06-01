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Concert-Chorale des Converchansons La Ferme des Îlets Montluçon

Concert-Chorale des Converchansons La Ferme des Îlets Montluçon samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Ferme des Îlets

Adresse : Espace Boris Vian

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Montluçon

Concert-Chorale des Converchansons

La Ferme des Îlets Espace Boris Vian Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Chorale les Converchansons sous la direction de Corentin Collustre.
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La Ferme des Îlets Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

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English :

The Converchansons Choir, conducted by Corentin Collustre.

L’événement Concert-Chorale des Converchansons Montluçon a été mis à jour le 2026-06-13 par Montluçon Tourisme

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