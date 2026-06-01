Concert-Chorale des Converchansons La Ferme des Îlets Montluçon
Concert-Chorale des Converchansons La Ferme des Îlets Montluçon samedi 20 juin 2026.
Montluçon
Concert-Chorale des Converchansons
La Ferme des Îlets Espace Boris Vian Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Chorale les Converchansons sous la direction de Corentin Collustre.
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La Ferme des Îlets Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
The Converchansons Choir, conducted by Corentin Collustre.
L’événement Concert-Chorale des Converchansons Montluçon a été mis à jour le 2026-06-13 par Montluçon Tourisme
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