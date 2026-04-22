Représentation Art Dramatique du Cycle 1 du conservatoire Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Représentation Art Dramatique du Cycle 1 du conservatoire Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon mercredi 17 juin 2026.
Montluçon
Représentation Art Dramatique du Cycle 1 du conservatoire
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Représentation d’art dramatique.
.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
Dramatic performance.
L’événement Représentation Art Dramatique du Cycle 1 du conservatoire Montluçon a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme
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