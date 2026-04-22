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Représentation Art Dramatique du Cycle 1 du conservatoire Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Représentation Art Dramatique du Cycle 1 du conservatoire Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Théâtre municipal Gabrielle Robinne

Adresse : Place de la Comédie

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Montluçon

Représentation Art Dramatique du Cycle 1 du conservatoire

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Représentation d’art dramatique.
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Dramatic performance.

L’événement Représentation Art Dramatique du Cycle 1 du conservatoire Montluçon a été mis à jour le 2026-04-22 par Montluçon Tourisme

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