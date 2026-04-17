Concert Musique de la Gendarmerie Mobile Église Saint-Paul Montluçon

Montluçon

Concert Musique de la Gendarmerie Mobile

Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16 22:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Dans le cadre des célébrations pour son 50ème anniversaire, l’École de Gendarmerie de Montluçon organise un concert par la musique de la Gendarmerie Mobile, programmé le mardi 16 juin 2026 à 20h à l’église Saint-Paul, 10 place Jean Dormoy à Montluçon.

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Église Saint-Paul Place Jean Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

As part of its 50th anniversary celebrations, the Montluçon Gendarmerie School is organizing a concert by the Gendarmerie Mobile band, scheduled for Tuesday June 16, 2026 at 8pm at the Eglise Saint-Paul, 10 place Jean Dormoy in Montluçon.

L’événement Concert Musique de la Gendarmerie Mobile Montluçon a été mis à jour le 2026-04-17 par Montluçon Tourisme