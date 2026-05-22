Présentation de saison 2026/2027 Espace Boris Vian Montluçon
Présentation de saison 2026/2027 Espace Boris Vian Montluçon jeudi 18 juin 2026.
Montluçon
Présentation de saison 2026/2027
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Sébastien Bournac et l’équipe du Théâtre des Îlets vous donnent rendez-vous afin de tout vous présenter sur les spectacles à venir et les temps forts de l’année.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com
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English :
Sébastien Bournac and the Théâtre des Îlets team look forward to meeting you to tell you all about the upcoming shows and highlights of the year.
L’événement Présentation de saison 2026/2027 Montluçon a été mis à jour le 2026-05-19 par Montluçon Tourisme
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