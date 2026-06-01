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Exposition de l’atelier municipal d’arts plastiques Espace Boris Vian Montluçon

Exposition de l’atelier municipal d’arts plastiques Espace Boris Vian Montluçon samedi 20 juin 2026.

Lieu : Espace Boris Vian

Adresse : 27 Rue des Faucheroux

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Montluçon

Exposition de l’atelier municipal d’arts plastiques

Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Exposition des travaux des élèves enfants et adultes.
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Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 24 

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English :

Exhibition of children’s and adults’ work.

L’événement Exposition de l’atelier municipal d’arts plastiques Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme

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