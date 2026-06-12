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Le Mupop Fête la Musique MUPOP Music Museum Montluçon

Le Mupop Fête la Musique MUPOP Music Museum Montluçon samedi 20 juin 2026.

Lieu : MUPOP Music Museum

Adresse : 3 rue Notre-Dame

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montluçon

Le Mupop Fête la Musique

MUPOP Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Le MuPoP vous prépare une fête de la musique grandiose ! Des jeux sont organisés sur les deux jours et vous permettront peut-être de remporter de nombreux lots !
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MUPOP Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62  contact@mupop.fr

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English :

The MuPoP is preparing a spectacular music festival! Games will be organized on both days, with the chance to win lots of prizes!

L’événement Le Mupop Fête la Musique Montluçon a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme

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