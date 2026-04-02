Championnat de France Canin Parc des Expositions Montluçon
Championnat de France Canin Parc des Expositions Montluçon samedi 20 juin 2026.
Montluçon
Championnat de France Canin
Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Championnat de France du chien de race.
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Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 49 37 54 40
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English :
French pedigree dog championship.
L’événement Championnat de France Canin Montluçon a été mis à jour le 2025-11-18 par Montluçon Tourisme
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