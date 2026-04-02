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Championnat de France Canin Parc des Expositions Montluçon

Championnat de France Canin Parc des Expositions Montluçon samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc des Expositions

Adresse : 70 rue Eugène-Sue

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : 2026-06-20T

Fin : 2026-06-21T

Tarif :

Montluçon

Championnat de France Canin

Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Championnat de France du chien de race.
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Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 49 37 54 40 

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English :

French pedigree dog championship.

L’événement Championnat de France Canin Montluçon a été mis à jour le 2025-11-18 par Montluçon Tourisme

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