Championnat de France Canin Parc des Expositions Montluçon

Montluçon

Championnat de France Canin

Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Championnat de France du chien de race.

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Parc des Expositions 70 rue Eugène-Sue Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 49 37 54 40

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English :

French pedigree dog championship.

L’événement Championnat de France Canin Montluçon a été mis à jour le 2025-11-18 par Montluçon Tourisme