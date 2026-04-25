Festival Paillettes à la Maison PERFORMANCE SOUNDPAINTING & KARAOQUICHE LA MAISON LILANANDA Montluçon

Montluçon

Festival Paillettes à la Maison PERFORMANCE SOUNDPAINTING & KARAOQUICHE

LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Une expérience immersive et artistique où chaque instant est improvisé en temps réel mêlant musique, théâtre et danse. Puis la soirée se prolongera en Karaoquiche on amène sa quiche, sa plus belle chanson et en avant la joie !

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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com

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English :

An immersive, artistic experience in which every moment is improvised in real time, combining music, theater and dance. The evening continues with a Karaoquiche : bring your quiche, your best song, and let’s get merry!

L’événement Festival Paillettes à la Maison PERFORMANCE SOUNDPAINTING & KARAOQUICHE Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme