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Festival Paillettes à la Maison PERFORMANCE SOUNDPAINTING & KARAOQUICHE LA MAISON LILANANDA Montluçon

Festival Paillettes à la Maison PERFORMANCE SOUNDPAINTING & KARAOQUICHE LA MAISON LILANANDA Montluçon vendredi 26 juin 2026.

Lieu : LA MAISON LILANANDA

Adresse : 1 rue Sainte Marie

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montluçon

Festival Paillettes à la Maison PERFORMANCE SOUNDPAINTING & KARAOQUICHE

LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Une expérience immersive et artistique où chaque instant est improvisé en temps réel mêlant musique, théâtre et danse. Puis la soirée se prolongera en Karaoquiche on amène sa quiche, sa plus belle chanson et en avant la joie !
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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   asso.lilananda@gmail.com

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English :

An immersive, artistic experience in which every moment is improvised in real time, combining music, theater and dance. The evening continues with a Karaoquiche : bring your quiche, your best song, and let’s get merry!

L’événement Festival Paillettes à la Maison PERFORMANCE SOUNDPAINTING & KARAOQUICHE Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme

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