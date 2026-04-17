Concert Ce soir j’peux pas j’ai chant Conservatoire André Messager Montluçon

Montluçon

Concert Ce soir j’peux pas j’ai chant

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-25

Chanson Française et pop Anglo saxonne

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Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

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English :

French chanson and Anglo-Saxon pop

L’événement Concert Ce soir j’peux pas j’ai chant Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme