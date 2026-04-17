Concert Ce soir j’peux pas j’ai chant Conservatoire André Messager Montluçon
Concert Ce soir j’peux pas j’ai chant Conservatoire André Messager Montluçon jeudi 25 juin 2026.
Montluçon
Concert Ce soir j’peux pas j’ai chant
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-25
Chanson Française et pop Anglo saxonne
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Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
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English :
French chanson and Anglo-Saxon pop
L’événement Concert Ce soir j’peux pas j’ai chant Montluçon a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme
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