Échangeons nos savoirs Pour l'amour des livres … et pas que ! Espace Boris Vian Montluçon samedi 17 janvier 2026.
Échangeons nos savoirs Pour l’amour des livres … et pas que !
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-02-28
2026-01-17 2026-02-28
Venez échanger sur vos lectures, vos coups de cœur, écouter les suggestions de lecture ou partager un moment de convivialité au club lecture Pour l’amour des livres !
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
Come and chat about your favourite books, listen to reading suggestions and share a moment of conviviality at the Pour l’amour des livres book club!
