Échangeons nos savoirs Pour l’amour des livres … et pas que !

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-28

Venez échanger sur vos lectures, vos coups de cœur, écouter les suggestions de lecture ou partager un moment de convivialité au club lecture Pour l’amour des livres !

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and chat about your favourite books, listen to reading suggestions and share a moment of conviviality at the Pour l’amour des livres book club!

L’événement Échangeons nos savoirs Pour l’amour des livres … et pas que ! Montluçon a été mis à jour le 2026-01-06 par Montluçon Tourisme