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Exposition Contes à croquer Espace Boris Vian Montluçon

Exposition Contes à croquer Espace Boris Vian Montluçon mardi 23 juin 2026.

Lieu : Espace Boris Vian

Adresse : 27 rue des Faucheroux

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Tarif :

Montluçon

Exposition Contes à croquer

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-23
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-06-23

A partir d’objets (indices) déposés dans des vitrines, les lecteurs sont invités à découvrir de quel conte il s’agit.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

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English :

Using objects (clues) placed in showcases, readers are invited to discover which tale is involved.

L’événement Exposition Contes à croquer Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme

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