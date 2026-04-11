Exposition Contes à croquer Espace Boris Vian Montluçon
Exposition Contes à croquer Espace Boris Vian Montluçon mardi 23 juin 2026.
Montluçon
Exposition Contes à croquer
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-23
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-06-23
A partir d’objets (indices) déposés dans des vitrines, les lecteurs sont invités à découvrir de quel conte il s’agit.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
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English :
Using objects (clues) placed in showcases, readers are invited to discover which tale is involved.
L’événement Exposition Contes à croquer Montluçon a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
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