Soirée des nouveaux habitants Rue du château Montluçon
Soirée des nouveaux habitants Rue du château Montluçon mardi 23 juin 2026.
Montluçon
Soirée des nouveaux habitants
Rue du château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Chaque année, la Ville de Montluçon accueille ses nouveaux habitants lors d’une soirée conviviale placée sous le signe de la découverte et des rencontres.
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Rue du château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 53
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English :
Every year, the City of Montluçon welcomes its new residents at a friendly evening event focused on exploration and socializing.
L’événement Soirée des nouveaux habitants Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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