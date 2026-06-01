Soirée des nouveaux habitants Rue du château Montluçon mardi 23 juin 2026.

Montluçon

Soirée des nouveaux habitants

Rue du château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Chaque année, la Ville de Montluçon accueille ses nouveaux habitants lors d’une soirée conviviale placée sous le signe de la découverte et des rencontres.

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Rue du château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 53

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English :

Every year, the City of Montluçon welcomes its new residents at a friendly evening event focused on exploration and socializing.

L’événement Soirée des nouveaux habitants Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme