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Soirée des nouveaux habitants Rue du château Montluçon

Soirée des nouveaux habitants Rue du château Montluçon mardi 23 juin 2026.

Lieu : Rue du château

Adresse : Château des Ducs de Bourbon

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montluçon

Soirée des nouveaux habitants

Rue du château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Chaque année, la Ville de Montluçon accueille ses nouveaux habitants lors d’une soirée conviviale placée sous le signe de la découverte et des rencontres.
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Rue du château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 53 

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English :

Every year, the City of Montluçon welcomes its new residents at a friendly evening event focused on exploration and socializing.

L’événement Soirée des nouveaux habitants Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme

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