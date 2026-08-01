Après-midi musical Résidence DOMITYS Cognac

Informations pratiques

Cognac

Après-midi musical

Résidence DOMITYS 57 rue de Montplaisir Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Un après-midi musical animé à l’accordéon par Régine de l’Orchestre Envol.

Vous pourrez écouter mais aussi danser !

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Résidence DOMITYS 57 rue de Montplaisir Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 96 91 50 cognac@domitys.fr

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English :

A musical afternoon featuring an accordion performance by Régine of the Envol Orchestra.

You can listen—and dance, too!

L’événement Après-midi musical Cognac a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Cognac