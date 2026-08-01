Après-midi musical Résidence DOMITYS Cognac
mercredi 19 août 2026 · Résidence DOMITYS · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Après-midi musical
Résidence DOMITYS 57 rue de Montplaisir Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Un après-midi musical animé à l’accordéon par Régine de l’Orchestre Envol.
Vous pourrez écouter mais aussi danser !
.
Résidence DOMITYS 57 rue de Montplaisir Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 96 91 50 cognac@domitys.fr
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English :
A musical afternoon featuring an accordion performance by Régine of the Envol Orchestra.
You can listen—and dance, too!
L’événement Après-midi musical Cognac a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Cognac
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