Concert | Duo Roulland Lê Van Truoc Festi Classique Maison Meukow Cognac

Concert | Duo Roulland Lê Van Truoc Festi Classique
Maison Meukow 26 rue Pascal Combeau Cognac Charente
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
cocktail compris
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
2026-08-29
De la Mélodie du Bonheur, en passant par Un Américain à Paris ou aux Demoiselles de Rochefort. Un répertoire flamboyant réinventé avec liberté, élégance… et une petite dose de swing.
Maison Meukow 26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 74 61 annemariemb@orange.fr
English :
From La Mélodie du Bonheur to Un Américain à Paris and Les Demoiselles de Rochefort…..A flamboyant repertoire reinvented with freedom, elegance… and a small dose of swing.
