Soirée dansante | Dansons sur les quais Cognac vendredi 28 août 2026.

Cognac

Soirée dansante | Dansons sur les quais

Esplanade du port Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 00:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Le service culture de la Ville vous invite à deux soirées dansantes sur l’esplanade du port. Au programme, DJ, espace restauration sur place, gratuit et ouvert à tous. Notez les dates !

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Esplanade du port Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 55 36

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English :

The town’s cultural department invites you to two dance evenings on the harbour esplanade. On the program: DJ, on-site catering, free and open to all. Make a note of the dates!

L’événement Soirée dansante | Dansons sur les quais Cognac a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac