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AGENDA · Cognac

Les Foudres Festival 2026 Espace 3000 Cognac

samedi 29 août 2026 · Espace 3000 · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Espace 3000
Adresse
Boulevard Oscar Planat
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Les Foudres Festival 2026

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

3e édition des Foudres-Festival.
Un festival dédié à la culture moto, toutes disciplines et mécaniques confondues.
Au programme un village expo, des concerts et animations, des balades moto…
  .

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine   info@foudresfestival.com

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English :

3rd edition of the Foudres-Festival.
A festival dedicated to motorcycle culture, encompassing all disciplines and types of bikes.
The program includes an exhibition village, concerts and entertainment, motorcycle rides…

L’événement Les Foudres Festival 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Cognac

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