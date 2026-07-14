Les Foudres Festival 2026 Espace 3000 Cognac
samedi 29 août 2026 · Espace 3000 · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Les Foudres Festival 2026
Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
3e édition des Foudres-Festival.
Un festival dédié à la culture moto, toutes disciplines et mécaniques confondues.
Au programme un village expo, des concerts et animations, des balades moto…
.
Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine info@foudresfestival.com
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English :
3rd edition of the Foudres-Festival.
A festival dedicated to motorcycle culture, encompassing all disciplines and types of bikes.
The program includes an exhibition village, concerts and entertainment, motorcycle rides…
L’événement Les Foudres Festival 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Cognac
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