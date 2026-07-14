Les Foudres Festival 2026 Espace 3000 Cognac

Informations pratiques

Cognac

Les Foudres Festival 2026

Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

3e édition des Foudres-Festival.

Un festival dédié à la culture moto, toutes disciplines et mécaniques confondues.

Au programme un village expo, des concerts et animations, des balades moto…

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Espace 3000 Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine info@foudresfestival.com

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English :

3rd edition of the Foudres-Festival.

A festival dedicated to motorcycle culture, encompassing all disciplines and types of bikes.

The program includes an exhibition village, concerts and entertainment, motorcycle rides…

L’événement Les Foudres Festival 2026 Cognac a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Cognac