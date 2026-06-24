Strass, paillettes et tapis rouge Couvent des Récollets Cognac
Strass, paillettes et tapis rouge Couvent des Récollets Cognac mercredi 19 août 2026.
Cognac
Strass, paillettes et tapis rouge
Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Parcours people autour des stars et autres célébrités ayant séjournés à Cognac. Révélations et anecdotes croustillantes au menu !
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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
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English :
A celebrity tour focusing on stars and other famous people who have stayed in Cognac. Revealing stories and juicy anecdotes are on the menu!
L’événement Strass, paillettes et tapis rouge Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac
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