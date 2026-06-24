Strass, paillettes et tapis rouge Couvent des Récollets Cognac

Cognac

Strass, paillettes et tapis rouge

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Parcours people autour des stars et autres célébrités ayant séjournés à Cognac. Révélations et anecdotes croustillantes au menu !

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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17

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English :

A celebrity tour focusing on stars and other famous people who have stayed in Cognac. Revealing stories and juicy anecdotes are on the menu!

L’événement Strass, paillettes et tapis rouge Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac