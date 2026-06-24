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Strass, paillettes et tapis rouge Couvent des Récollets Cognac

Strass, paillettes et tapis rouge Couvent des Récollets Cognac mercredi 19 août 2026.

Lieu
Couvent des Récollets
Adresse
53 rue d'Angoulême
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
4.5 4.5 4.5

Cognac

Strass, paillettes et tapis rouge

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac Charente

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Parcours people autour des stars et autres célébrités ayant séjournés à Cognac. Révélations et anecdotes croustillantes au menu !
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Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17 

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English :

A celebrity tour focusing on stars and other famous people who have stayed in Cognac. Revealing stories and juicy anecdotes are on the menu!

L’événement Strass, paillettes et tapis rouge Cognac a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Cognac

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