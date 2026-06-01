Après-midi musicale à Senones en compagnie des élèves et professeurs du conservatoire Senones
Après-midi musicale à Senones en compagnie des élèves et professeurs du conservatoire Senones samedi 13 juin 2026.
Senones
Après-midi musicale à Senones en compagnie des élèves et professeurs du conservatoire
12 Place Dom Calmet Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 13:15:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le conservatoire vous invite à passer une après-midi musicale dans divers lieux de Senones, à 13h15 devant l’Église avec la batucada Badumba de Didier Toubhans, à 14h dans l’Église avec l’ensemble de guitares, mandolines et contrebasse de Marie-Laure Schmitt et à 15h dans la cour de l’Abbaye avec l’ensemble de jazz de Luc Bartoli, entrée libreTout public
0 .
12 Place Dom Calmet Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96
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English :
The conservatory invites you to spend a musical afternoon in various Senones venues, at 1:15pm in front of the Church with Didier Toubhans’ batucada Badumba, at 2pm in the Church with Marie-Laure Schmitt’s guitar, mandolin and double bass ensemble, and at 3pm in the Abbey courtyard with Luc Bartoli’s jazz ensemble, free admission
L’événement Après-midi musicale à Senones en compagnie des élèves et professeurs du conservatoire Senones a été mis à jour le 2026-06-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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