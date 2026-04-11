Troyes

Après-midi On danse à Troyes

Centre René Peltier Troyes Aube

Tarif : 5.2 – 5.2 – 10.4 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 15:00:00

fin : 2026-04-28 18:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Venez profiter d’un moment chaleureux et festif au rythme de la musique !



Inscriptions conseillées dans les espaces intergénérationnels de la Ville de Troyes ou possibilité de s’inscrire sur place. .

Centre René Peltier Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Après-midi On danse à Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne