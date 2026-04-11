Après-midi On danse à Troyes Troyes
Après-midi On danse à Troyes Troyes mardi 28 avril 2026.
Troyes
Après-midi On danse à Troyes
Centre René Peltier Troyes Aube
Tarif : 5.2 – 5.2 – 10.4 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 15:00:00
fin : 2026-04-28 18:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Venez profiter d’un moment chaleureux et festif au rythme de la musique !
Inscriptions conseillées dans les espaces intergénérationnels de la Ville de Troyes ou possibilité de s’inscrire sur place. .
Centre René Peltier Troyes 10000 Aube Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-midi On danse à Troyes Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- CELIBATAIRES LE TROYES FOIS PLUS Troyes 11 avril 2026
- Rencontre avec Isaac Azancot Troyes 11 avril 2026
- Scènoblique Causerie Troyes 11 avril 2026
- Célibataires Troyes 11 avril 2026
- BLACKO Troyes 12 avril 2026