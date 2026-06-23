APRÈS NOUS, LES RUINES, PIERRE KOESTEL / LENA PAUGAM Théâtre National de Bretagne Rennes
APRÈS NOUS, LES RUINES, PIERRE KOESTEL / LENA PAUGAM Théâtre National de Bretagne Rennes mercredi 25 novembre 2026.
APRÈS NOUS, LES RUINES, PIERRE KOESTEL / LENA PAUGAM Théâtre National de Bretagne Rennes 25 – 28 novembre Ille-et-Vilaine
Des ami·es se retrouvent autour d’un pique-nique dans un parc aux abords d’une centrale nucléaire. Au fil des saisons, autour d’eux et en eux, tout change irrémédiablement.
Des ami·es se retrouvent autour d’un pique-nique dans un parc aux abords d’une centrale nucléaire. Au fil des saisons, autour d’eux et en eux, tout change irrémédiablement.
Tout commence un dimanche de printemps. 4 ami·es se retrouvent pour fêter l’annonce d’une naissance à venir. Au départ les esprits sont à la fête, mais la joie laisse rapidement place à l’inquiétude, car une menace invisible plane dans l’air et gronde sous la terre, sans que personne ne parvienne à l’identifier. La nuit suivante, une catastrophe survient et engendre une crise qui s’installe durablement dans le quotidien des personnages.
Qui aurait pu sentir l’imminence d’une catastrophe à venir ? Qui aurait pu prévoir le dérèglement des amitiés, le déni, la disparition progressive des uns et des autres, l’effacement des certitudes ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-25T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-28T19:45:00.000+01:00
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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4220
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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