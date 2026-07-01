APRÈS NOUS, LES RUINES, PIERRE KOESTEL / LENA PAUGAM, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

APRÈS NOUS, LES RUINES, PIERRE KOESTEL / LENA PAUGAM 25 – 28 novembre Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T18:30:00+01:00 – 2026-11-25T20:15:00+01:00

Fin : 2026-11-28T18:00:00+01:00 – 2026-11-28T19:45:00+01:00

Des ami·es se retrouvent autour d’un pique-nique dans un parc aux abords d’une centrale nucléaire. Au fil des saisons, autour d’eux et en eux, tout change irrémédiablement.

Tout commence un dimanche de printemps. 4 ami·es se retrouvent pour fêter l’annonce d’une naissance à venir. Au départ les esprits sont à la fête, mais la joie laisse rapidement place à l’inquiétude, car une menace invisible plane dans l’air et gronde sous la terre, sans que personne ne parvienne à l’identifier. La nuit suivante, une catastrophe survient et engendre une crise qui s’installe durablement dans le quotidien des personnages.

Qui aurait pu sentir l’imminence d’une catastrophe à venir ? Qui aurait pu prévoir le dérèglement des amitiés, le déni, la disparition progressive des uns et des autres, l’effacement des certitudes ?

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4220 »}]

Des ami·es se retrouvent autour d’un pique-nique dans un parc aux abords d’une centrale nucléaire. Au fil des saisons, autour d’eux et en eux, tout change irrémédiablement. théâtre

Christophe Raynaud de Lage