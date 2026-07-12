Informations pratiques

Ferrette

Aqua Spartan

20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Animation annulé en cas de pluie.

Relevez le défi d’une course à obstacles originale mêlant natation et parcours sur l’herbe ! Inspirée des célèbres courses de type Spartan, cette épreuve est spécialement adaptée aux jeunes nageurs. Les participants alternent des passages dans l’eau et des obstacles installés dans le parc de la piscine. Le but ? Franchir l’ensemble du parcours le plus rapidement possible !

Conditions de participation savoir nager au moins 25 mètres. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte (présence obligatoire dans l’établissement).

Équipement conseillé maillot de bain, paire de baskets, casquette, crème solaire et bouteille d’eau. 0 .

20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

Event canceled in case of rain.

L’événement Aqua Spartan Ferrette a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau