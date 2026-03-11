Ferrette

Dodgeball 8-16 ans

20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Découvrez à ce sport collectif amusant qui développe agilité, coordination et esprit d’équipe!

Le dodgeball est un sport collectif où 2 équipes s’affrontent en esssayant d’émiliner les joueurs adverses, en leur lançant des balles.

C’est un jeu amusant qui développe l’aglilité, la coordination et l’esprit d’équipe.

Prévoir une paire de baskets, un casquette, de la crème solaire et une bouteille d’eau. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte (présence dans l’établissement).

Activité annulée en cas de mauvais temps. Bonnet de bain obligatoire

Animée par les maîtres nageurs-sauveteurs. .

20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 48 piscineja@cc-sundgau.fr

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English :

Discover this fun team sport that develops agility, coordination and team spirit!

L’événement Dodgeball 8-16 ans Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau