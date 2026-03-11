Dodgeball 8-16 ans Ferrette
Dodgeball 8-16 ans Ferrette mercredi 5 août 2026.
Ferrette
Dodgeball 8-16 ans
20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Découvrez à ce sport collectif amusant qui développe agilité, coordination et esprit d’équipe!
Le dodgeball est un sport collectif où 2 équipes s’affrontent en esssayant d’émiliner les joueurs adverses, en leur lançant des balles.
C’est un jeu amusant qui développe l’aglilité, la coordination et l’esprit d’équipe.
Prévoir une paire de baskets, un casquette, de la crème solaire et une bouteille d’eau. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte (présence dans l’établissement).
Activité annulée en cas de mauvais temps. Bonnet de bain obligatoire
Animée par les maîtres nageurs-sauveteurs. .
20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 48 piscineja@cc-sundgau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover this fun team sport that develops agility, coordination and team spirit!
L’événement Dodgeball 8-16 ans Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Ferrette (Haut-Rhin)
- Eglise Saint-Bernard-de-Menthon, Ferrette (68), Rue Zuber, 68480 Ferrette, Ferrette 30 juin 2026
- Nuit des églises Oeuvre de lumière Ferrette 30 juin 2026
- Stammtisch-conférence Valoriser ses déchets verts au jardin Ferrette 4 juillet 2026
- Live Session ARC@Ferrette Sarah ZAJTMANN (piano) Krzysztof MICHALSKI (Violoncelle) Ferrette 4 juillet 2026
- Bébés lecteurs Ferrette 8 juillet 2026