Sports de précision Ferrette
mercredi 29 juillet 2026 · Ferrette
Informations pratiques
Ferrette
Sports de précision
2 rue Alphonse Jenn Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Prévoir une gourde d’eau. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE
Viens tester ton œil et ta concentration à travers le mölkky, le tir, le tir à l’arc et d’autres jeux de précision !
Participe à des ateliers ludiques, relève des défis et découvre le plaisir de viser juste. Une après-midi placée sous le signe du jeu, de la concentration et du partage, pour s’amuser et passer un bon moment entre participants. .
2 rue Alphonse Jenn Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr
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English :
Please bring a water bottle. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/. JEUNESSE School
L’événement Sports de précision Ferrette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
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