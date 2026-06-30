Informations pratiques

Ferrette

Sports de précision

2 rue Alphonse Jenn Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Prévoir une gourde d’eau. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE

Viens tester ton œil et ta concentration à travers le mölkky, le tir, le tir à l’arc et d’autres jeux de précision !

Participe à des ateliers ludiques, relève des défis et découvre le plaisir de viser juste. Une après-midi placée sous le signe du jeu, de la concentration et du partage, pour s’amuser et passer un bon moment entre participants. .

2 rue Alphonse Jenn Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

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English :

Please bring a water bottle. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/. JEUNESSE School

L’événement Sports de précision Ferrette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau