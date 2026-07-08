Informations pratiques

Ferrette

Tam tam tam soleil

20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Un, deux, trois soleil à la piscine. Annulé en cas de pluie

Un, deux, trois, soleil avec des instruments de percussion

Activité gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans.

L’activité sera annulée en cas de pluie.

Merci de prévoir des baskets, une casquette, de la crème solaire et une bouteille d’eau.

Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte, qui devra rester présent dans l’établissement pendant toute la durée de l’activité. 0 .

20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

One, two, three—sunshine at the pool. Canceled in case of rain

L’événement Tam tam tam soleil Ferrette a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau