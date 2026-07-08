Tam tam tam soleil Ferrette
mercredi 12 août 2026 · Ferrette
Informations pratiques
Ferrette
Tam tam tam soleil
20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Un, deux, trois soleil à la piscine. Annulé en cas de pluie
Un, deux, trois, soleil avec des instruments de percussion
Activité gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans.
L’activité sera annulée en cas de pluie.
Merci de prévoir des baskets, une casquette, de la crème solaire et une bouteille d’eau.
Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte, qui devra rester présent dans l’établissement pendant toute la durée de l’activité. 0 .
20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20
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English :
One, two, three—sunshine at the pool. Canceled in case of rain
L’événement Tam tam tam soleil Ferrette a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
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