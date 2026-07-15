Une goutte d’été Spectacle Ferrette
samedi 22 août 2026 · Ferrette
Informations pratiques
Ferrette
Une goutte d’été Spectacle
rue de lucelle Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Entrez dans la forêt des rêves et embarquez avec nous dans cette aventure où un homme recherche sa fille. Petite restauration sur place dès 18h
Venez,
Venez très chers amis,
Entrez dans la forêt des rêves,
Là ou les rêves prennent vie,
Où l’imaginaire côtoie le réel,
Où la musique côtoie le ciel,
Où les esprits côtoient les gens,
Où le cauchemar se transforme en rêve,
Embarquez avec nous dans cette aventure où un homme recherche sa fille,
Mais est-ce réel ?
Ça sera à vous de le découvrir ! .
rue de lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 35 02 04 contact@arca-ferrette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Step into the world of dreams and join us on this adventure in which a man searches for his daughter. Light refreshments available on site starting at 6 p.m.
L’événement Une goutte d’été Spectacle Ferrette a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Ferrette (Haut-Rhin)
- Aqua Ado De 8 à 14 ans Ferrette 15 juillet 2026
- Caravane des écritures Ferrette 18 juillet 2026
- Ultimate 8-16 ans Ferrette 22 juillet 2026
- Conférence Arcabas, une vie en couleur Ferrette 25 juillet 2026
- Sports de précision Ferrette 29 juillet 2026