Informations pratiques

Ferrette

Une goutte d’été Spectacle

rue de lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Entrez dans la forêt des rêves et embarquez avec nous dans cette aventure où un homme recherche sa fille. Petite restauration sur place dès 18h

Venez,

Venez très chers amis,

Entrez dans la forêt des rêves,

Là ou les rêves prennent vie,

Où l’imaginaire côtoie le réel,

Où la musique côtoie le ciel,

Où les esprits côtoient les gens,

Où le cauchemar se transforme en rêve,

Embarquez avec nous dans cette aventure où un homme recherche sa fille,

Mais est-ce réel ?

Ça sera à vous de le découvrir ! .

rue de lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 35 02 04 contact@arca-ferrette.fr

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English :

Step into the world of dreams and join us on this adventure in which a man searches for his daughter. Light refreshments available on site starting at 6 p.m.

L’événement Une goutte d’été Spectacle Ferrette a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau