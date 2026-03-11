Ferrette

Cuisine du monde

46 rue du château Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 17:00:00

fin : 2026-08-25 21:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Les adultes de plus de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un ado. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE.

Apprennez à réaliser des recettes originales qui viennent du monde entier. A chaque continent, sa spécialité. Un moment de complicité à partager avec votre/vos ados. .

46 rue du château Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Adults over the age of 18 must be accompanied by a teenager. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/ under the JEUNESSE section.

L’événement Cuisine du monde Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau