UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cuisine du monde Ferrette

Cuisine du monde Ferrette mardi 25 août 2026.

Adresse
46 rue du château
Ville
68480 Ferrette
Département
Haut-Rhin
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Ferrette

Cuisine du monde

46 rue du château Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25 17:00:00
fin : 2026-08-25 21:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Les adultes de plus de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un ado. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE.
Apprennez à réaliser des recettes originales qui viennent du monde entier. A chaque continent, sa spécialité. Un moment de complicité à partager avec votre/vos ados.       .

46 rue du château Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20  jeunesse@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Adults over the age of 18 must be accompanied by a teenager. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/ under the JEUNESSE section.

L’événement Cuisine du monde Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau

À voir aussi à Ferrette (Haut-Rhin)