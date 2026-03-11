Cuisine du monde Ferrette
Cuisine du monde Ferrette mardi 25 août 2026.
Ferrette
Cuisine du monde
46 rue du château Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25 17:00:00
fin : 2026-08-25 21:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Les adultes de plus de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un ado. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE.
Apprennez à réaliser des recettes originales qui viennent du monde entier. A chaque continent, sa spécialité. Un moment de complicité à partager avec votre/vos ados. .
46 rue du château Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr
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English :
Adults over the age of 18 must be accompanied by a teenager. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/ under the JEUNESSE section.
L’événement Cuisine du monde Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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