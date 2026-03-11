Baptême de plongée À partir de 8 ans Ferrette
Baptême de plongée À partir de 8 ans Ferrette samedi 29 août 2026.
Ferrette
Baptême de plongée À partir de 8 ans
20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Une expérience unique et inédite le baptême de plongée en piscine vous permet de découvrir de nouvelles sensations et de vous habituer au matériel.
Une expérience unique et inédite le baptême de plongée en piscine vous permet de découvrir de nouvelles sensations et de vous habituer au matériel. Bonnet de bain obligatoire
Une autorisation parentale est à délivrer pour les mineurs.
Animé par les moniteurs du Touring Plongée à Mulhouse. .
20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 48 piscineja@cc-sundgau.fr
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English :
A unique and original experience: a first dive in the pool lets you discover new sensations and get used to the equipment.
L’événement Baptême de plongée À partir de 8 ans Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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