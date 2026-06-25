Ferrette

Sports US

8 rue Nathan Katz Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Prévoir une gourde d’eau. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/

Etablissement JEUNESSE

Viens t’amuser et tester des activités venues tout droit des États-Unis ultimate, baseball, hockey en salle et plein d’autres jeux sportifs t’attendent !

Au programme défis, ateliers ludiques, nouvelles techniques et esprit d’équipe pour une après-midi 100 % fun, énergie et bonne humeur. Que tu sois débutant ou déjà sportif, viens partager un moment rempli de rires, de mouvement et de sensations ! .

8 rue Nathan Katz Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

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English :

Please bring a water bottle. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/

JEUNESSE School

L’événement Sports US Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau