Sports US Ferrette
Sports US Ferrette mercredi 26 août 2026.
Ferrette
Sports US
8 rue Nathan Katz Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Prévoir une gourde d’eau. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/
Etablissement JEUNESSE
Viens t’amuser et tester des activités venues tout droit des États-Unis ultimate, baseball, hockey en salle et plein d’autres jeux sportifs t’attendent !
Au programme défis, ateliers ludiques, nouvelles techniques et esprit d’équipe pour une après-midi 100 % fun, énergie et bonne humeur. Que tu sois débutant ou déjà sportif, viens partager un moment rempli de rires, de mouvement et de sensations ! .
8 rue Nathan Katz Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr
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English :
Please bring a water bottle. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/
JEUNESSE School
L’événement Sports US Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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