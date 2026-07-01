Informations pratiques

Ferrette

Conférence Arcabas, une vie en couleur

Rue Zuber Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Conférence Arcabas, une vie en couleur par Christophe Batailh, expert de l’artiste.

Dans le cadre du centenaire Arcabas, Christophe Batailh, professeur et théologien, expert reconnu de l’œuvre du peintre, propose une conférence intitulée Arcabas, une vie en couleur .

Un temps fort pour mieux comprendre l’artiste avant de (re)découvrir l’exposition à Ferrette. 0 .

Rue Zuber Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 7 49 00 70 72

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English :

Lecture: “Arcabas: A Life in Color” by Christophe Batailh, an expert on the artist.

L’événement Conférence Arcabas, une vie en couleur Ferrette a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Sundgau