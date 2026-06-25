Aqua Ado De 8 à 14 ans Ferrette mercredi 15 juillet 2026.

Ferrette

Aqua Ado De 8 à 14 ans

20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15 19:15:00

Date(s) :

2026-07-15

Soirée ados, en musique avec cours d’aquagym fun et tonique.

Bonnet de bain obligatoire.

Sur inscription.

PISCINE DU JURA ALSACIEN FERRETTE

Soirée spéciale réservée aux ados, cours d’aquagym fun et tonique en musique!

Bonnet de bain obligatoire Sur inscription à l’accueil de la piscine

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20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 48 piscineja@cc-sundgau.fr

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English :

Teen Night: Music and a fun, invigorating aqua aerobics class.

Swim caps required.

Registration required.

L’événement Aqua Ado De 8 à 14 ans Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau