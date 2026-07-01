Informations pratiques

Ferrette

Caravane des écritures

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Un moment chaleureux, créatif et ouvert à toutes et tous…

La Caravane des écritures

Envie de laisser libre cours à votre imagination ?

La Caravane des écritures fait escale pour une matinée placée sous le signe de la créativité et du partage !

Portée par la Compagnie Nord Théâtre, compagnie interdisciplinaire mêlant écriture, musique et arts visuels, cette expérience vous invite à explorer votre créativité sous différentes formes.

Au programme

Atelier d’écriture, d’illustration et de mise en voix pour jouer avec les mots, les images et les sons

Lectures musicales pour rythmer la matinée et éveiller vos sens

Espace multilingue animé par l’association Bain de livres une invitation à découvrir la richesse des langues et des cultures, avec des supports de lecture en de nombreuses langues.

Et pour prolonger le plaisir

Un pique-nique géant façon auberge espagnole !

Apportez vos spécialités et partageons-les ensemble dans un moment convivial.

Un moment chaleureux, créatif et ouvert à toutes et tous…

Laissez-vous embarquer par la Caravane .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A warm, creative, and inclusive gathering for everyone?

L’événement Caravane des écritures Ferrette a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Sundgau