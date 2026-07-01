Caravane des écritures Ferrette
samedi 18 juillet 2026 · Ferrette
Informations pratiques
Ferrette
Caravane des écritures
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 09:30:00
fin : 2026-07-18 12:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Un moment chaleureux, créatif et ouvert à toutes et tous…
La Caravane des écritures
Envie de laisser libre cours à votre imagination ?
La Caravane des écritures fait escale pour une matinée placée sous le signe de la créativité et du partage !
Portée par la Compagnie Nord Théâtre, compagnie interdisciplinaire mêlant écriture, musique et arts visuels, cette expérience vous invite à explorer votre créativité sous différentes formes.
Au programme
Atelier d’écriture, d’illustration et de mise en voix pour jouer avec les mots, les images et les sons
Lectures musicales pour rythmer la matinée et éveiller vos sens
Espace multilingue animé par l’association Bain de livres une invitation à découvrir la richesse des langues et des cultures, avec des supports de lecture en de nombreuses langues.
Et pour prolonger le plaisir
Un pique-nique géant façon auberge espagnole !
Apportez vos spécialités et partageons-les ensemble dans un moment convivial.
Un moment chaleureux, créatif et ouvert à toutes et tous…
Laissez-vous embarquer par la Caravane .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A warm, creative, and inclusive gathering for everyone?
L’événement Caravane des écritures Ferrette a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Sundgau
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