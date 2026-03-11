Ferrette

Kin ball 8-16 ans

20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Une balle géante, deux équipes qui s’affrontent,

venez découvrir cette pratique ludique et sportive. Prévoir baskets, casquette, crème solaire et bouteille d’eau. Annulé en cas de mauvais temps.

Découverte d’un jeu collectif ludique et sportif une balle géante, deux équipes s’affrontent en famille ou entre amis. Le but est de rattraper le ballon avec n’importe quelle partie du corps avant qu’il ne touche le sol. .

20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 48

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English :

A giant ball, two teams facing off—

come discover this fun and athletic activity. Bring sneakers, a cap, sunscreen, and a bottle of water. Canceled in case of bad weather.

L’événement Kin ball 8-16 ans Ferrette a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau