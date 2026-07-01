Visite guidée du jardin Mil’feuilles Ferrette
samedi 11 juillet 2026 · Ferrette
Informations pratiques
Ferrette
Visite guidée du jardin Mil’feuilles
6 chemin du réservoir Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-01 2026-08-15 2026-09-05
Rendez-vous 15 min avant le début de la visite.
Sur inscription https://jardin-milfeuilles.sumupstore.com/
Le jardin Mil’Feuilles a été créé en 2016 par Benjamin Hoffmann. Il abrite aujourd’hui plus de 1200 variétés de plantes sur un peu plus de 3000m2 avec plusieurs ambiances proposées.
Au plaisir de vous accueillir au jardin !
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6 chemin du réservoir Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 jardinmilfeuilles@gmail.com
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English :
Please arrive 15 minutes before the tour begins.
Registration requiredhttps://jardin-milfeuilles.sumupstore.com/
L’événement Visite guidée du jardin Mil’feuilles Ferrette a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
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