Atelier manga Ferrette
mercredi 8 juillet 2026 · Ferrette
Informations pratiques
Ferrette
Atelier manga
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Un atelier créatif pour s’initier aux codes du manga
Sur inscription
L’atelier manga permet aux jeunes de découvrir l’univers du dessin narratif japonais. Ils y apprennent les fondamentaux du character design, de l’expression graphique et de la mise en scène. Cette approche ludique encourage la créativité tout en développant la concentration et la précision. L’activité s’inscrit dans le cadre de Partir en livre. 0 .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
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English :
A creative workshop to learn the basics of manga
Registration required
L’événement Atelier manga Ferrette a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Sundgau
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