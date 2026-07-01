Balade contée de la grotte des nains Ferrette
dimanche 12 juillet 2026 · Ferrette
Informations pratiques
Ferrette
Balade contée de la grotte des nains
Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-16
Prévoir des chaussures adaptées à la marche.
Laissez-vous conter les mystères de la grotte des nains de Ferrette et plongez au cœur des légendes du Sundgau un voyage poétique où l’imaginaire s’éveille à chaque murmure de la roche !
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Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@sundgau.fr
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English :
Bring shoes suitable for walking.
L’événement Balade contée de la grotte des nains Ferrette a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
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