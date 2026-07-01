Informations pratiques

Ferrette

Balade contée de la grotte des nains

Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-16

Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

Laissez-vous conter les mystères de la grotte des nains de Ferrette et plongez au cœur des légendes du Sundgau un voyage poétique où l’imaginaire s’éveille à chaque murmure de la roche !

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Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@sundgau.fr

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English :

Bring shoes suitable for walking.

L’événement Balade contée de la grotte des nains Ferrette a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau