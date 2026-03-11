Ferrette

Ultimate 8-16 ans

20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Deux équipes s’affrontent avec un frisbee, en faisant des passes jusqu’à ce qu’un joueur attrape le disque dans la zone adverse Bonnet de bain obligatoire

Deux équipes s’affrontent avec un frisbee, en faisant des passes jusqu’à ce qu’un joueur attrape le disque dans la zone adverse.

Ce jeu développe la course, le lancer, la réception, et l’esprit d’équipe.

Prévoir baskets, casquette, crème solaire et bouteille d’eau. Les enfants de moins de 11 ans

doivent être accompagnés d’un adulte.

Activité annulée en cas de mauvais temps.

Animée par les maîtres-nageurs-sauveteurs .

20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two teams compete with a Frisbee, making passes until one player catches the disc in the opponent’s zone Bathing cap mandatory

L’événement Ultimate 8-16 ans Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau