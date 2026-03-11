Ultimate 8-16 ans Ferrette
Ultimate 8-16 ans Ferrette mercredi 22 juillet 2026.
Ferrette
Ultimate 8-16 ans
20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Deux équipes s’affrontent avec un frisbee, en faisant des passes jusqu’à ce qu’un joueur attrape le disque dans la zone adverse Bonnet de bain obligatoire
Deux équipes s’affrontent avec un frisbee, en faisant des passes jusqu’à ce qu’un joueur attrape le disque dans la zone adverse.
Ce jeu développe la course, le lancer, la réception, et l’esprit d’équipe.
Prévoir baskets, casquette, crème solaire et bouteille d’eau. Les enfants de moins de 11 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.
Activité annulée en cas de mauvais temps.
Animée par les maîtres-nageurs-sauveteurs .
20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 48
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English :
Two teams compete with a Frisbee, making passes until one player catches the disc in the opponent’s zone Bathing cap mandatory
L’événement Ultimate 8-16 ans Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
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