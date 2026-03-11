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Ultimate 8-16 ans Ferrette

Ultimate 8-16 ans Ferrette mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
20 rue des Habsbourg
Ville
68480 Ferrette
Département
Haut-Rhin
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Ferrette

Ultimate 8-16 ans

20 rue des Habsbourg Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Deux équipes s’affrontent avec un frisbee, en faisant des passes jusqu’à ce qu’un joueur attrape le disque dans la zone adverse Bonnet de bain obligatoire
Deux équipes s’affrontent avec un frisbee, en faisant des passes jusqu’à ce qu’un joueur attrape le disque dans la zone adverse.

Ce jeu développe la course, le lancer, la réception, et l’esprit d’équipe.

Prévoir baskets, casquette, crème solaire et bouteille d’eau. Les enfants de moins de 11 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

Activité annulée en cas de mauvais temps.
Animée par les maîtres-nageurs-sauveteurs   .

20 rue des Habsbourg Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 48 

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English :

Two teams compete with a Frisbee, making passes until one player catches the disc in the opponent’s zone Bathing cap mandatory

L’événement Ultimate 8-16 ans Ferrette a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau

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