Aquae Segetae, entre héritage et avenir, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Aquae Segetae, entre héritage et avenir 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Loiret

En raison de la construction en cours du futur Musée Segeta, le site archéologique d’Aquae Segetae n’est pas accessible au public. Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu à l’église de Sceaux-du-Gâtinais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cette exposition photographique vous invite à une découverte d’Aquae Segetae, de ses origines antiques liées aux pratiques religieuses, en passant par les fouilles qui en ont dévoilé les secrets, jusqu’à la création du Musée Segeta. Entre vestiges sacrés et architecture contemporaine, elle met en lumière un patrimoine vivant et en transformation.

Église Saint-Saturnin Rue de l’Eglise, 45490 Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

Cette exposition photographique vous invite à une découverte d’Aquae Segetae.

©CC4V