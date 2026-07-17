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Aquae Segetae, entre héritage et avenir, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Saturnin · Sceaux-du-Gâtinais

Aquae Segetae, entre héritage et avenir, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Saturnin
Adresse
Rue de l'Eglise, 45490 Sceaux-du-Gâtinais
Ville
45490 Sceaux-du-Gâtinais
Département
Loiret
Tarif
En raison de la construction en cours du futur Musée Segeta, le site archéologique d'Aquae Segetae n'est pas accessible au public. Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu à l'église de Sceaux-du-Gâtinais.

Aquae Segetae, entre héritage et avenir 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Loiret

En raison de la construction en cours du futur Musée Segeta, le site archéologique d’Aquae Segetae n’est pas accessible au public. Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu à l’église de Sceaux-du-Gâtinais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cette exposition photographique vous invite à une découverte d’Aquae Segetae, de ses origines antiques liées aux pratiques religieuses, en passant par les fouilles qui en ont dévoilé les secrets, jusqu’à la création du Musée Segeta. Entre vestiges sacrés et architecture contemporaine, elle met en lumière un patrimoine vivant et en transformation.

Église Saint-Saturnin Rue de l’Eglise, 45490 Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
Cette exposition photographique vous invite à une découverte d’Aquae Segetae.

©CC4V

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