Théâtre Les Vamps Sceaux-du-Gâtinais
dimanche 26 septembre 2027 · Sceaux-du-Gâtinais
Informations pratiques
Sceaux-du-Gâtinais
Théâtre Les Vamps
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-09-26 20:30:00
fin : 2027-09-26
Date(s) :
2027-09-26
Théâtre Les Vamps
Les Vamps sont de retour et partent en voyage à Lourdes ! Une pièce de la compagnie des Elles et des Ils Nicole Avezard, Dominique de Lacoste, Jean Marie Chevret et Christian Dob. Ne manquez pas cette pièce et réservez au plus tôt. 0 .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 41 64
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English :
Les Vamps Theater
L’événement Théâtre Les Vamps Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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