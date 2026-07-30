Informations pratiques

Sceaux-du-Gâtinais

Théâtre Les Vamps

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-09-26 20:30:00

fin : 2027-09-26

Date(s) :

2027-09-26

Théâtre Les Vamps

Les Vamps sont de retour et partent en voyage à Lourdes ! Une pièce de la compagnie des Elles et des Ils Nicole Avezard, Dominique de Lacoste, Jean Marie Chevret et Christian Dob. Ne manquez pas cette pièce et réservez au plus tôt. 0 .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 87 41 64

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English :

Les Vamps Theater

L’événement Théâtre Les Vamps Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-07-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS