Le Musée Segeta, une aventure archéologique, Église Saint-Saturnin, Sceaux-du-Gâtinais

Informations pratiques

Le Musée Segeta, une aventure archéologique 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Loiret

En raison de la construction en cours du futur Musée Segeta, le site archéologique d’Aquae Segetae n’est pas accessible au public. Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu à l’église de Sceaux-du-Gâtinais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Curieux de connaître l’avancement du travail de conception du Musée Segeta ? Profitez d’un échange spontané avec Anastasia Delécolle, responsable du projet, afin de mieux comprendre les enjeux et les prochaines étapes.

Église Saint-Saturnin Rue de l’Eglise, 45490 Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire

Curieux de connaître l’avancement du travail de conception du Musée Segeta ?

©Berranger et Vincent / CC4V